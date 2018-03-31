В Русском музее пройдет выставка Петрова-Водкина

В Корпусе Бенуа Русского музея откроется выставка работ Кузьмы Петрова-Водкина, которая приурочена к 140-летию со дня рождения художника. Порядка 250 работ будет представлено посетителям музея.

Произведения живописи и графики собраны из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Петербургского театрального музея, Саратовского художественного музея, московского Музея театрального искусства, Художественного музея Хвалынска, а также частных коллекций Петербурга и Москвы.

Помимо произведений живописи, на выставке покажут этюды и эскизы к ним. Вместе с известными картинами Петрова-Водкина, как «Купание красного коня», «Богоматерь Умиление злых сердец», посетители смогут увидеть менее знаменитые работы. Выставка откроется 25 мая и продлится до 20 августа.