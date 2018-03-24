Петербург возглавил рейтинг российских городов – лауреатов премии Travelers' Choice Awards 2018

Петербург вновь возглавил рейтинг российских городов – лауреатов премии Travelers' Choice Awards 2018, которая прошла в Санкт-Петербурге. В город съехались лидеры и эксперты индустрии туризма со всего мира.

«Быть первыми в России для нас уже привычно, но это не значит, что мы будем почивать на лаврах или что награда не является значимой для города», – отметил председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

«Подтверждать свое первенство каждый год в том или ином рейтинге – задача не такая простая, ведь стандарты ужесточаются, технологии развиваются, а удивлять туристов становится все сложнее. И тот факт, что уже несколько лет подряд Санкт-Петербург признается лучшим, говорит о том, что мы действуем в правильном направлении».

Чиновник отметил, что проведение в Петербурге премии World Travel Awards окупается — не стал исключением и этот год. Эксперты в области туризма, посетившие церемонию в сентябре, отметили город по итогам года сразу двумя наградами международного уровня.

Кроме Петербурга в тройку лидеров премии вошли также Сочи и Москва.

Рейтинг Travelers' Choice Awards составлялся на основе собранных сервисом TripAdvisor отзывов и мнений миллионов путешественников со всего мира за 2017 год, за который Петербург посетили 7,2 миллиона туристов.

По материалам «Фонтанка.ру»