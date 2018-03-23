На Васильевском острове и в центре Петербурга появятся новые веломаршруты

В рамках проекта «Твой бюджет» в Петербурге должны появиться две новые велодорожки. Их должны проложить на Васильевском острове и в центре города.

Первая велодорожка длиной 3,3 километра пройдет по Большому проспекту В.О. и соединит Наличную улицу с 1-й линией. Второй маршрут проложат от набережной Адмиралтейского канала до Гороховой улицы. Он составит почти два километра. Подрядчика выберут 16 апреля.

Ранее городской центр управления парковками провел замеры интенсивности велодвижения в Петербурге и определил самые популярные веломаршруты в городе.