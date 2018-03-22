Петербург побил «снежный рекорд» последних пяти лет

В этом году из Петербурга вывезли более 240 тысяч самосвалов со снегом. Это примерно 2,4 кубометра осадков - рекорд 2012-2013 годов. 5 лет назад зима и начало весны в городе были настолько снежными, что коммунальные службы вывезли порядка 3,5 миллионов кубометров.

Всего в этом году в Петербурге выпало 170 сантиметров снега. Большая часть осадков пришлась на февраль. В целом 2018 год стоит на третьем месте по «снежности» с начала века, и несмотря на то, что холода продержаться до конца марта, вряд ли мы сможем превысить рекорды 2009-2010 и 2010-2011 сезонов.

Напоминаем, что 22 марта спасатели МЧС предупредили горожан о сильном ветре и снегопаде в Петербурге. Пешеходов просят быть осторожнее и по возможности избегать шатких конструкций.

Фото: @__erratic__