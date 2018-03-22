МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре и снегопаде
Спасатели предупреждают петербуржцев о сильном ветре и снегопаде в четверг, 22 марта.
Сила ветра будет достигать 15 м/с. В МЧС призывают не ставить автомобили под деревьями, а пешеходам избегать рекламные щиты и плохо закрепленные конструкции.
Синоптики Гидрометцентра помимо сильного снегопада гололедицу на дорогах. Днем 22 марта столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла. В связи с непогодой дорожные службы города перейдут на усиленный режим работы.
Есть надежда, что горожан в холодную мартовскую погоду может согреть новость о том, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал теплый и почти сухой апрель.
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