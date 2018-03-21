Дворы у Новой Голландии откроют для свободного прохода

Власти Петербурга решили открыть для прохода горожан дворы между Галерной улицей и набережной Адмиралтейского канала рядом с островом Новая Голландия. Работы по благоустройству проведут в рамках программы развития пешеходных пространств.

На данный момент дворы закрыты для прохода, а городские власти начали вести переговоры с собственниками. Как рассказала глава Адмиралтейского района Светлана Штукова, дворы будут держать открытыми днем, но решетки снимать не планируют. Как пишет "Фонтанка", по словам зампреда КГА Ларисы Канунниковой, вскоре ожидается выход "Газпрома" на благоустройство набережной Адмиралтейского канала.

Фото: @nastkivi_, "Фонтанка"