Фото дня: строители слепили из снега медведя, сидя в ковшах экскаватора

В сети опубликовали фото необычного явления: строители слепили медведя из снега с помощью экскаватора. На одной из фотографий заметно, что один из них сидел прямо в ковше экскаватора, чтобы установить третий снежный ком скульптуры. Рядом с мишкой из снега строители слепили нечто, похожее на бочку (судя по всему с медом).