Фото дня: строители слепили из снега медведя, сидя в ковшах экскаватора
В сети опубликовали фото необычного явления: строители слепили медведя из снега с помощью экскаватора. На одной из фотографий заметно, что один из них сидел прямо в ковше экскаватора, чтобы установить третий снежный ком скульптуры. Рядом с мишкой из снега строители слепили нечто, похожее на бочку (судя по всему с медом).
Погода в Петербурге позволяет сооружать из снега и не такое — 20 марта, в день весеннего равноденствия, горожане продолжают лепить снеговиков. Весна не торопится в город — вместо нее в ближайшие дни горожан ждут снег, мороз и гололедица на дорогах.
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