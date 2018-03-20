Смольный рассказал, когда достроят «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары»

Вторую очередь Фрунзенского радиуса к лету откроют только на прогон, чтобы доставлять составы в депо «Южное». Станции метро «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары» обещают достроить в декабре 2018 года. Об этом 20 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

«Планируется задействовать данную ветку на прогон, а завершение работ в соответствии с контрактом — конец 2018 года», — отметили в комитете. Ранее стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился перенаправить деньги, выделенные на строительство Красносельско-Калининской и продление Правобережной линии метрополитена, на достройку Фрунзенского радиуса и станции «Новокрестовская». Фрунзенский радиус, включающий в себя станции «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары» планировалось сдать к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако сроки были перенесены из-за недостатка финансирования.

Всего к маю в Петербурге заработают сразу пять новых станций метро. Их открытие приурочено к проведению мундиаля. В непосредственной близости к стадиону находятся две новые станции — «Беговая» и «Новокрестовская», они дополнят Невско-Василеостровскую линию метро. Станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» (Южная) образуют Фрунзенский радиус.

У петербургской подземки ранее также появился собственный Instagram «Эстетика петербурского метрополитена», для которого уже успели сняться балерины Михайловского театра.

По материалам «ДП»