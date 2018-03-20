Фоторепортаж: день весеннего равноденствия по-петербургски
20 марта, в день весеннего равноденствия, ночь и день длятся ровно по 12 часов — пришла астрономическая весна. Однако климатическая все еще отказывается радовать петербуржцев. Вместо этого в ближайшие дни горожан ждут снег, мороз и гололедица на дорогах. Судя по фотографиям из Instagram, жителям города остается лишь иронизировать над «весенней погодой»: например, лепить снеговиков.
Фото: @piteroutdoor, @aapichueva, @alexstrizhov, @stvasin, @mskpit, @__erratic__ , @20_04_olesa
20_04_olesa
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