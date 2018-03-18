Петербург обогнал Москву по явке на президентские выборы
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Фото: Сергей Коньков
В Петербурге явка на выборах главы государства, по состоянию на 18:00, составила 55,47%. Об этом на брифинге в Доме журналиста 18 марта сообщила заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова.
У Центризбиркома цифры немного ниже, 55,35%, но все равно Петербург по показателю политической активности оставил позади себя Москву, где пока зафиксировано 51,57% от общего числа избирателей. Явка по стране на шесть вечера составляет 60,19 %.
Всего на текущий момент проголосовали 1 млн 975 тысяч 133 человек.
По материалам «Фонтанки.ру».
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