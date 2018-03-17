Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты

С 18 марта в России вступают в силу поправки в правила дорожного движения, согласно которым водители обязаны надеть светоотражающие жилеты, если им придется выйти из автомобиля в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов.

По словам представителя ГИБДД России Юрия Шакирова, в прошлом году было зафиксировано 386 случаев наезда на водителей, вышедших из машины на дорогу без светоотражающих жилетов. В результате этих происшествий погибли 67 человек, 347 пострадали. Как утверждает Шакиров, нововведение поможет снизить эти показатели, однако ведомство пока не решило, нужно ли наказывать водителей, не надевших жилет в случае ДТП, и по какой статье.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД не будут целенаправленно проверять, есть ли в машине жилет, так как нет прямого требования иметь его в автомобиле, однако применить его в случае ДТП обязан. Представитель ведомства посоветовал водителям приобретать жилеты в магазинах рабочей одежды.

По материалам «ДП»