Кот Филимон из Выборгского замка получил третье пальто «на каждый день»

Неофициальный символ Выборгского замка, кот Филимон, получил третье «повседневное» пальто. Теплую одежку «на каждый день» лично в лапы привезла из Москвы Ксения Щербакова. Это шерстяное демисезонное одеяние украшено красивыми пуговицами с оттиском рыцарского меча и рисунком, который называется «собачий зуб».

Ранее предмет зимнего гардероба коту привезла лично петербурженка Полина Кимеклис.

В связи с сильными морозами организаторы продлили конкурс «Пальто для кота Филимона» до 1 апреля, его можно принести в Выборгский замок лично или присылать по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Замковый остров, дом 1, Коту Филимону.