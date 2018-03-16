Началась регистрация на бесплатные занятия в студии танца Дианы Вишневой Context Pro

Зарегистрироваться можно по ссылке. Для тех, кто не успеет попасть в число 30 счастливчиков, занятие обойдется в символическую сумму 100 рублей. Также в эти дни пройдут специальные события в рамах празднования полугодия создания студии. Так, 17 марта в 20:30 в студии пройдет мастер-класс педагога знаменитой Steps on Broadway по коммерческому джазу Николя Палмкуиста, а 18 марта в 10:30 - мастер-класс ведущего солиста Большого театра Игоря Цвирко. В 16:00 петербуржцы смогут прийти на public-talk, на котором можно будет спросить о его карьере в главном театре страны и предстоящем ЧМ по футболу.