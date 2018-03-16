Началась регистрация на бесплатные занятия в студии танца Дианы Вишневой Context Pro
В рамках дня открытых дверей в здании «Бутылка» на Новой Голландии, который пройдет 17 марта, в студии йоги и танца Дианы Вишневой Context Pro будет доступна дополнительная и бесплатная регистрация для первых 30 человек на занятие по современному танцу, которое пройдет с 18:00 до 19:00. Также для всех читателей журнала «Собака.ru» 17,18,19 и 20 марта действует скидка — 1000 руб на безлимитные абонементы по хештегу #будьвконтексте.
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Игорь Цвирко
Зарегистрироваться можно по ссылке. Для тех, кто не успеет попасть в число 30 счастливчиков, занятие обойдется в символическую сумму 100 рублей. Также в эти дни пройдут специальные события в рамах празднования полугодия создания студии. Так, 17 марта в 20:30 в студии пройдет мастер-класс педагога знаменитой Steps on Broadway по коммерческому джазу Николя Палмкуиста, а 18 марта в 10:30 - мастер-класс ведущего солиста Большого театра Игоря Цвирко. В 16:00 петербуржцы смогут прийти на public-talk, на котором можно будет спросить о его карьере в главном театре страны и предстоящем ЧМ по футболу.
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