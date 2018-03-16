Синоптики предупредили о сильнейших в истории мартовских морозах на выходные

На выходные 17 и 18 марта жителям городов Европейской России предстоит пережить самые сильные мартовские морозы с начала эпохи глобального потепления, говорится в расширенном прогнозе центра «Фобос». Как отмечают синоптики, ожидаемое похолодание в районе −20°С в средней полосе в марте наблюдается только раз в 13-14 лет. У петербургской погоды воистину быстро меняется настроение: еще утром метеорологи обещали к концу недели потепление.

«В центре страны пик похолодания придется на выходные. В Москве под утро будет около −19°С. И только в воскресенье днем воздух начнет постепенно прогреваться: после полудня до −4°С. В начале рабочей недели температура повысится до −1°С», — отмечается в прогнозе. В Петербурге продолжится и усилится начавшееся в пятницу похолодание. «Ветры северных румбов будут нести всё новые порции арктического воздуха, и на фоне небольших снегопадов столбики термометров поползут вниз», — сообщает «Фобос».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу температура воздуха ночью опустится до −10...-12°С, днем −4...-6°С. В воскресенье потеплеет до −9°С ночью и −6°С днем. На карте Гидрометцентра северная часть СЗФО окрашена в оранжевый уровень опасности, Петербург пока только в желтый.

По материалам «ДП»

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