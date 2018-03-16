В Петербурге запустили международный экскурсионный проект «15:15»

15 марта в Санкт-Петербурге запустили международный экскурсионный проект «15:15», работающий в Амстердаме, Берлине, Вене, Лиссабоне, Копенгагене, Лондоне, Мадриде и других городах Европы, сообщили представители компании «Собака.ru».

Пешеходные экскурсии будут проводиться на русском языке каждый день. Начало - в 15:15 у станции метро «Адмиралтейская». Участники ненадолго почувствуют себя героями «Матрицы», когда им предложат на выбор синий и красный маршруты.

На красном маршруте гиды рассказывают о Казанском cоборе, Михайловском замке и других достопримечательностях. Синий маршрут предполагает прогулку от Исаакиевского собора к Зимнему дворцу по набережным и Конногвардейскому бульвару.

«Мы расскажем о городе и познавательно, и в то же время интересно. Вам запомнится не вереница цифр, дат и имен, а занимательные и интересные истории. Мы рассказываем не только про прошлое города. Мы с радостью делимся лучшими местами Питера», — утверждают гиды.

Стоимость экскурсий составляет 700 рублей, более подробная информация представлена на сайте проекта.

Фото: @mskpit