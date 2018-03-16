Студенты ИТМО запустили медиа о профилактике рака

Опубликованные в медиа материалы могут быть полезными как для врачей и студентов-медиков, так и для простых читателей, которые столкнулись с онкологией или хотят узнать о проблеме больше.

Сейчас на сайте уже можно прочитать материалы о медицинской этике, доказательной гинекологии и западном опыте борьбы с онкологическими заболеваниями.