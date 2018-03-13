КГИОП: «Комитет утвердил ремонт дома Безобразова еще три года назад»

КГИОП отреагировал на обращение обитателей дома Безобразова, в котором они рассказали о плачевном состоянии особняка на набережной Фонтанки, 24. Напомним, жильцы рассказали о том, что куски фасада здания падают на припаркованные рядом машины и в любой момент могут упасть на любого прохожего или ребенка, который ходит в Эрмитажный детский сад, расположенный по адресу.

Ранее мы обратились в КГИОП, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. В пресс-службе комитета нам рассказали, что в связи со вступившими в силу изменениями в Жилищный кодекс, затраты на капитальный ремонт лежат на собственниках квартир, находящихся в доме. «Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должно осуществляться за счет средств собственников жилья с привлечением средств государственной поддержки, предоставляемой в форме субсидий региональному оператору, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, независимо от наличия либо отсутствия у дома статуса объекта культурного наследия», - сообщила пресс-служба КГИОП.

Примечательно, что в апреле 2015 года КГИОП выдал НО «Фонд капремонта» задание на капитальный ремонт лицевых и дворовых фасадов, однако работы не были проведены. Кроме того, 13 марта 2017 года комитет установил, что управляющая организация не выполнила указанные в задании работы и не согласовала с ведомством проектную документацию, но без официального разрешения обтянула балконы фасадной сеткой, которая смялась и провисла. Также не была ограждена опасная зона, отсутствует участок отмостки, что приводит к намоканию цоколя, и в результате происходит повреждение здания.