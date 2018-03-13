В этом году в Петербурге начнется строительство аэроэкспресса

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что в этом году начнут строительство аэроэкспресса. Протяженность трассы составит 22 км, из них 14 км пройдет по территории города, а 8 — по территории Ленобласти.

«Сложность заключается в 5 км железнодорожного пути, который придется строить», — сказал Албин. По его словам, в 2019 году на проект будет предоставлен бюджетный кредит, остальное составят партнерские средства. Проезд в аэроэкспрессе будет стоить 300-500 рублей. Власти решили замкнуть объект на Витебский вокзал.

Аэроэкспресс будет возить пассажиров до аэропорта Пулково. По расчетам воздушная гавань уже в 2020 году будет обслуживать 20 млн человек в год. В 2017 году Пулково перевез 16,1 млн человек, а в 2018 году планируется 17,8 млн человек.

Албин добавил, что участию в проект приглашается РЖД, но соглашения пока нет. Аэроэкспресс будет эксплуатировать концессионер, и наиболее продвинулись переговоры на сегодня с ВТБ, сказал Албин. Он добавил, что, возможно, аэроэкспресс пройдет дальше — от Пулково в город-спутник Южный. «Такой вариант рассматриваем. Это еще 10-15 км дороги. Проект планировки территорий для аэроэкспресса до Пулково будет разработан до конца этого года. А тема с продлением — обсуждается», — заключил вице-губернатор. В марте 2017 года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин говорил, что на реализацию проекта потребуется 23,3 млрд рублей, которые предстоит собрать с помощью бюджетного кредита, инвестиционной программы РЖД, городского бюджета и средств компании-концессионера. Ряд депутатов Законодательного собрания раскритиковали проект, назвав его убыточным. Так, депутат Алексей Ковалев призывал отказаться от аэроэкспресса и довести метро до аэропорта. Он отмечал, что пассажиры будут пользоваться аэроэкспрессом, только если город избавится от маршруток и автобусов от станции метро «Московская».

По материалам «ДП»