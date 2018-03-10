Певица Гречка выступит в программе «Вечерний Ургант»

С тех пор, как молодая певица Анастасия Иванова переехала в Санкт-Петербург, ее жизнь сильно изменилась. Ее песни услышал Александр Ионов, владелец «Ионотеки» — клуба, из которого последние годы выходят звезды петербургской независимой музыкальной сцены. Он послушал ее домашние записи, опубликованные во «ВКонтакте», стал продюсером артистки и сыграл на басу в ее дебютном альбоме «Звезды только ночью». И теперь девушка, известная под псевдонимом Гречка, выступит 13 марта в программе «Вечерний Ургант».

Ранее «Собака.ru» рассказала подробнее о том, как певица Гречка в 17 лет стала главной инди-сенсацией года.