В Петербурге три года работало консульство несуществующего карибского государства

В Петербурге задержали четверых подозреваемых в мошенничестве. Три года назад они открыли в городе консульство несуществующего государства, находящегося в Карибском бассейне. Страну, чьи паспорта они продавали, мошенники назвали «Королевство ASPI».

С января 2015 года сотрудники «консульства» продавали паспорта и водительские права с указанием реквизитов «Королевство ASPI». При этом в документах стояла регистрация, но не в ASPI, а в городах Беларуси. Стоили документы от 15 до 100 тысяч рублей. Основными покупателями были трудовые мигранты, в том числе нелегальные. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Вместе с тем, по данным картотеки судебных дел, руководство консульства в Петербурге на протяжении последних лет неоднократно защищало в судах интересы «граждан» ASPI. Так, в 2017 году«консулам» удалось добиться отмены штрафа от ГИБДД в 7 тысяч рублей для одного из них за то, что тот ездил по городу с правами «Королевства ASPI». Суд встал на сторону представителей несуществующего государства и указал, что инспекторы ГИБДД не доказали, что права «Королевства ASPI» являются подделкой.