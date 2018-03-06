Петербургский метрополитен объяснил, зачем сигналят машинисты поездов

В Telegram-канале «Метро. Повседневности» рассказали, зачем сигналят машинисты поездов и почему в метро используют контактный рельс. Это делается для того, чтобы подать сигнал для сотрудников подземки, которые находятся в тоннеле.

«В тоннелях работают бригады, которые необходимо предупреждать перед приближением очередного состава. Поэтому каждый поезд, проходящий тоннель, в котором выполняются работы, должен подать предупредительный сигнал. Кроме того, обязательно сигнал подают и все первые утренние поезда, предупреждая рабочие бригады, заканчивающие ночную смену. Правилами предусмотрена и подача сигнала, если в тоннеле включено рабочее освещение. В таких условиях рабочим, находящимся в тоннеле, необходимо дополнительное оповещение, так как свет фар головного вагона уже не так заметен», - объяснили в метрополитене.

Использование контактного рельса в подземке объяснили его долговечностью, простотой в обслуживании и низкой стоимостью.

Ранее в петербургском метро объяснили, почему в подземке нет урн и туалетов, а в вагонах - кондиционеров.