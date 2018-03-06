Петербургские депутаты предлагают штрафовать за оставленные в метро вещи

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Мария Щербакова предложили штрафовать людей, которые забывают свои вещи на станциях метро.

Авторы инициативы отметили, что рассеянность пассажиров приводит к закрытию станций на проверку.

«В большинстве случаев забытые сумки опасности не представляют. Доехать на наземном транспорте пассажирам порой затруднительно, поэтому приходится тратить время на ожидание открытия закрытой станции метро. А ведь на проверку подозрительных предметов, как правило, уходит несколько часов», — объяснили они.

Чтобы петербуржцы старались реже забывать личные вещи, в подземке объединились с художником Ильей Тихомировым, который нарисовал серию комиксов об оставленных вещах. Также петербургский метрополитен выпустил стикеры для Telegram.