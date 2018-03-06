В пещерах «Рускеалы» появился Исаакий изо льда

В прошлом году в «Рускеале» тоже сделали ледяную копию собора, но по проекту Антонио Ринальди. В этот раз художники сделали ледяной Исаакий Огюста Монферрана.

В ноябре петербургский пианист Павел Андреев сыграл собственные произведения на рояле посреди Мраморного каньона. Чтобы установить инструмент на платформу на воде, его команде пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти.