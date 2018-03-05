Киноэкскурсия по Петербургу: 10 необычных мест, где снимали знаменитые фильмы

Особняк Брусницыных

Где находится: Кожевенная линия, дом 27

Последнее время стало модно превращать это эклектичное здание в киноплощадку. Его вы видели и в эстетской новелле Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа» для альманаха «Петербург. Только по любви», и в виртуозном «Мешке без дна» Рустама Хамдамова. Построенный Анатолием Ковшаровым дом расположен в совершенно, казалось бы, нелогичном месте — промышленной зоне Васильевского острова. Особняк принадлежал семье Брусницыных и находился на территории их кожевенной фабрики. Интерьеры его устроены согласно моде конца XIX века: здесь можно встретить различные интерпретации ренессанса, барокко и даже мавританского стиля.