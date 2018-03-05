Киноэкскурсия по Петербургу: 10 необычных мест, где снимали знаменитые фильмы
Петербург – одна большая киноплощадка. На его улицах создавали и Лондон Шерлока Холмса, и Москву Булгакова. Мы составили для вас экскурсию по необычным кинолокациям города – спойлер: никакого Казанского собора из «Невероятных приключений итальянцев в России» или Невского проспекта из «Прогулки».
Доходный дом К. И. Капустина
Где находится: Набережная Фонтанки, 159
Зданием, построенным архитектором Алексеем Бубырем, любовался Максим, главный герой фильма «Питер фм» – вольного переосмысления режиссером Оксаной Бычковой культового шестидесятнического «Июльского дождя». Доходный дом – классический образец северного модерна – находится недалеко от Египетского моста. Персонаж Евгения Цыганова все делал правильно: наблюдать его лучше всего через Фонтанку, сидя на набережной.
Особняк Брусницыных
Где находится: Кожевенная линия, дом 27
Последнее время стало модно превращать это эклектичное здание в киноплощадку. Его вы видели и в эстетской новелле Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа» для альманаха «Петербург. Только по любви», и в виртуозном «Мешке без дна» Рустама Хамдамова. Построенный Анатолием Ковшаровым дом расположен в совершенно, казалось бы, нелогичном месте — промышленной зоне Васильевского острова. Особняк принадлежал семье Брусницыных и находился на территории их кожевенной фабрики. Интерьеры его устроены согласно моде конца XIX века: здесь можно встретить различные интерпретации ренессанса, барокко и даже мавританского стиля.
Толстовский дом
Где находится: Улица Рубинштейна 15-17 или набережная Фонтанки, 54
Шестиэтажный дом-квартал между Фонтанкой и улицей Рубинштейна, творение архитектора Федора Лидваля, любил режиссер Игорь Масленников. В его шерлокиане Виталий Соломин спешил на помощь к Рональду Адэру, герою рассказа «Пустой дом». Здесь же Масленников поселил героиню Елены Сафоновой в «Зимней вишне». В этом доме жила и бабушка главного героя в картине «Вам и не снилось» Ильи Фрэза. Кроме того, его также снимали в сериалах «Бандитский Петербург» и «Рожденная революцией».
Лютеранское кладбище
Где находится: Проспект КИМа, 27
Режиссер Алексей Балабанов, как никто, снимал фактуру увядающего Петербурга, особенно Васильевского острова. В «Брате» Данила Багров (Сергей Бодров) знакомится с бездомным Немцем, который ведет его «в гости» – как раз на Лютеранское кладбище, где обитают и другие люди без определенного места жительства.
Академия Штиглица
Где находится: Соляной переулок, 13
Холодную красоту Художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, кажется, активно начали замечать после «Мне не больно» Алексея Балабанова. Здание появилось в ремейке «Джентльмены, удачи!» и стало одной из локаций для съемок «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Гостиница «Прибалтийская»
Где находится: Улица Кораблестроителей, 14
В свое время гостиницу построили к Олимпиаде-80 шведы. Фильм Петра Тодоровского «Интердевочка» тоже совместное производство СССР и Швеции, а героиня Елены Яковлевой эмигрирует в скандинавскую страну, которая ей кажется раем. «Прибалтийская» считалась одним из самых крупных отелей в Советском союзе.
Дача Гаусвальд
Где находится: 2-я Березовая аллея, 32
Дом в стиле модерн на Каменном острове известен как особняк Ирэн Адлер, возлюбленной Шерлока Холмса в экранизации Игоря Масленникова. В музыкальном фильме Яна Фрида «Дон Сезар де Базан» он сыграла роль охотничьего домика короля. В сентябре прошлого года началась реставрация деревянного здания под началом КГИОПа.
Музей-квартира Некрасова
Где находится: Литейный проспект, 36
Чучело медведя с подносом для визиток в лапах, пожалуй, первое, что бросается в глаза в музее-квартире поэта . Рядом с ним в экранизации Владимиром Бортко романа «Идиот» сидел князь Мышкин (Евгений Миронов), ожидая, когда его позовут к генералу Епанчину. Здесь же спустя годы якобы жил брат Анны Карениной (Татьяна Друбич) Стива Облонский (Александр Абдулов) со своим многочисленным семейством — в фильме Сергея Соловьева.
Завод «Красный треугольник»
Где находится: Набережная Обводного канала, 138
Немного инфернальную фактуру завода резиновых изделий на Обводном канале использовали и в сериале «Одержимый» (там он играл Лондон), и в мистической экранизации Стругацких, фильме «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского. А на съемках «Сталинграда» Федора Бондарчука стариков, женщин и детей угоняли в Третий рейх прямо от главной проходной завода.
Вестибюль станции метро «Чернышевская»
Где находится: Проспект Чернышевского, 20
На этой станции «красной» ветки петербургского метро героиня Виктории Федоровой (самая красивая актриса советского кино) в фильме «О любви» Михаила Богина решила, что не хочет выходить замуж за компромиссного кавалера, к которому не испытывает истинных чувств. В недооцененной картине «Сердца бумеранг» Николая Хомерики (и тем самым еще более прекрасной) действие происходит в Москве, но все сцены в подземке (а главный герой работает машинистом) снимались в Петербурге.
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