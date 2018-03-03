Билеты из Петербурга на новые авианаправления будут стоить 888 рублей

Речь идет о внутренних рейсах, самолёты отправятся в Ставрополь и Грозный. В чеченскую столицу первый рейс назначен на 1 апреля. Вылет туда — в 11:40, обратно — в 15:50. Совершать путешествия можно будет по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Ставропольское направление запустят 3 апреля. Перелёты будут совершать по вторникам, четвергам и субботам. Билеты стоимостью от 888 рублей уже в продаже. Приобрести их можно здесь.