В Петербурге показали, как будет выглядеть единая карта горожанина

Разработчики показали «Единую карту петербуржца» на презентации 2 марта. Внешне мало отличимую от обычной банковской карточки ЕКП можно будет получить в июле 2018 года.

Первым карту показали губернатору города Георгию Полтавченко и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Выпуск тиража планируется начать в июле, получить карту сможет бесплатно любой петербуржец. Сперва на ЕКП будет зашита информация о владельце и его электронная подпись, на нее можно будет записать любой вид проездного. Кроме того, обладателям обещают привилегии в виде скидок. С 2019 года на носитель планируется добавить информацию для родителей школьников — о посещаемости и питании в столовых. Для студентов карта может стать аналогом зачетки и студенческого билета. К 2020 году на ЕКП предполагается записать данные медицинского полиса петербуржцев.

Напомним, Полтавченко подписал постановление о создании ЕКП летом 2017 года. На ее создание было выделено 197 миллионов рублей. Карта будет работать на базе национальной платежной системы «Мир».

По материалам «Фонтанки»