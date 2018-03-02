В Петербурге показали, как будет выглядеть единая карта горожанина
Разработчики показали «Единую карту петербуржца» на презентации 2 марта. Внешне мало отличимую от обычной банковской карточки ЕКП можно будет получить в июле 2018 года.
Первым карту показали губернатору города Георгию Полтавченко и спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову. Выпуск тиража планируется начать в июле, получить карту сможет бесплатно любой петербуржец. Сперва на ЕКП будет зашита информация о владельце и его электронная подпись, на нее можно будет записать любой вид проездного. Кроме того, обладателям обещают привилегии в виде скидок. С 2019 года на носитель планируется добавить информацию для родителей школьников — о посещаемости и питании в столовых. Для студентов карта может стать аналогом зачетки и студенческого билета. К 2020 году на ЕКП предполагается записать данные медицинского полиса петербуржцев.
Напомним, Полтавченко подписал постановление о создании ЕКП летом 2017 года. На ее создание было выделено 197 миллионов рублей. Карта будет работать на базе национальной платежной системы «Мир».
По материалам «Фонтанки»
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