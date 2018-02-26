Фото дня: сосуля высотой в три этажа в одном из дворов Петербурга
Пользователь «Пикабу» под ником pinguinalone опубликовал фото гигантской сосули. Судя по снимку, высота ледяного сталактита - три этажа.
Синоптики предупредили о том, что ночью в городе возможно похолодание до -26 и в городе сохраняется оранжевый уровень опасности. Несмотря на сильные морозы, спасатели МЧС не рекомендуют горожанам выходить на лед рек и каналов, так как он еще не настолько стабилен.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.