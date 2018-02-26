Стадион «Санкт-Петербург» поборется за звание лучшей мировой арены

Cтадион «Санкт-Петербург» вошел в список 10 номинантов на звание лучшей мировой спортивной арены 2017 года. Перечень претендентов опубликовал сайт stadiumdb.com.

В него также попали «Газиантеп Арена» (Газиантеп, Турция), «Мерседес-Бенц Стадиум» (Атланта, США), стадион «19 мая» (Анкара, Турция), «Шлёнски» (Хожув, Польша), «Йон Облеменко» (Крайова, Румыния), «Ю Арена» (Нантер, Франция), «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания) и «Эскишехир Ататюрк» (Эскишехир, Турция).

Конкурс проводится в 8-й раз. При оценке стадионов отмечаются три ключевых фактора: архитектурная ценность, функциональность и инновации. Победителя объявят уже 7 марта. Стадион «Санкт-Петербург», также известный как «Зенит-арена», ввели в эксплуатацию в начале 2017 года. Строительство арены длилось около 10 лет. По словам вице-губернатора Игоря Албина, стоимость проекта оценивается в 43 млрд рублей. Еще более 500 млн рублей в модернизацию арены вложит футбольный клуб «Зенит», который получил ее в пользование на 49 лет.

По материалам «ДП»