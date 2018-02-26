На Васильевском острове появились мастерские «Простые вещи» для людей с особенностями развития

В Петербурге появились мастерские «Простые вещи». Здесь будут заниматься молодые люди с особенностями развития. «Простые вещи» – это инклюзивные мастерские, которые открылись на 11-й линии Васильевского острова. Создатель мастерских – команда Анимационной студии «Да», которая уже более десяти лет работает с детьми с особенностями развития.

В «Простых вещах» работают восемь педагогов – в керамической, швейной, кулинарной, принт-мастерской. 24 молодых человека – подопечные студии «Да» – будут заниматься несколько раз в неделю. Обязательно будет поход в ближайший магазин, чтобы ребята сами покупали продукты и готовили обед. Но и для всех желающих «Простые вещи» будут открыты: чай, кофе, кинопоказы, творческие встречи, выставки.

Сейчас в мастерских открыта выставка Виталия Колузаева – художника арт-студии «Перспектив», человека, живущего в психоневрологическом интернате №3 в Старом Петергофе.

Проект создан на президентский грант, который дается на год, но потом, как рассказала руководитель «Простых вещей» Маша Грекова, проект предлагается развивать в духе социального предпринимательства, хотя все занятия будут бесплатными.

По материалам «Фонтанки»