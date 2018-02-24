Фото: светящиеся столбы в небе над Петербургом
Ночью 24 февраля петербуржцы наблюдали в небе светящиеся столбы разных оттенков. Фотографии этого погодного явления опубликованы в социальных сетях.
«На Просвете что-то типа Северного сияния, полоски вертикальные разных цветов уходят на небеса», – написала Катя в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях девушке объяснили, что это были световые столбы.
Оптическое явление «световых столбов» (или «светового леса») обычно появляется в небе при низких температурах – свет не рассеивается, а отражается на горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
На этой неделе в небе над Петербургом также наблюдали гало – светящееся кольцо вокруг солнца. Это природное явление также свойственно для солнечных и морозных дней. Оно создает иллюзию трех небесных светил, взошедших одновременно.
По материалам «ДП».
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