Фото: светящиеся столбы в небе над Петербургом

«На Просвете что-то типа Северного сияния, полоски вертикальные разных цветов уходят на небеса», – написала Катя в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В комментариях девушке объяснили, что это были световые столбы.

Оптическое явление «световых столбов» (или «светового леса») обычно появляется в небе при низких температурах – свет не рассеивается, а отражается на горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.