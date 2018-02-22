Полтавченко рассказал о кольцевой линии петербургского метро

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал о разработке кольцевой линии метрополитена. Он заявил, что сейчас уже ведутся предпроектные работы по нескольким участкам. Глава города назвал примерную стоимость строительства кольцевой линии — 300 млрд рублей.

«Ведем предпроектные работы по станциям участка кольцевой от «Большого проспекта» до «Лесной». И начинаются предпроектные работы по участку кольцевой от «Лесной» до «Ладожской», — сказал Полтавченко в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Ранее градоначальник объявил, что строительство новых станций метро является ключевой задачей городского правительства в сфере развития транспортной инфраструктуры. Он говорил, что на эти цели в 2018 году предусмотрено 26,3 млрд рублей. В этом году Смольный обещает завершить строительство пяти станций петербургского метро — «Улица Савушкина» («Беговая»), «Новокрестовская», «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная». Стоимость работ по строительству станций составила более 62 млрд рублей/

По материалам «ДП»