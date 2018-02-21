Ночью в Петербурге ожидается похолодание до -24 градусов

Как сообщает ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западный гидрометцентр, ночью, 22 февраля, в Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до -22...-24 градусов.

Спасатели советуют горожанам правильно одеваться в сильный мороз: выбирать «многослойную» одежду, предпочитать варежки перчаткам, утеплять шею и запястья. А от металлических украшений лучше и вовсе отказаться.

В ночь на 21 февраля температура воздуха в Петербурге опустилась до -20 градусов. Утром город накрыл густой туман. Морозы, которые продержатся как минимум еще до конца это недели, превратили городские пейзажи в настоящую зимнюю сказку, фотографиями которой делятся в соцсетях петербуржцы. Сегодняшняя погода была настолько богата редкими явлениями, что за один день в небе над городом можно было наблюдать гало и тень от телебашни.

В свою очередь, главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе стоит ждать весны.