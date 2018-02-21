Фото дня: тень от петербургской телебашни на небе

Вслед за утренним гало в небе появилась тень от телебашни на Петроградской стороне. Природу явления «Фонтанке» объяснил главный синоптик города Александр Колесов. Появлению двойника поспособствовало низкое облако, окружившее башню. В нем, как рассказал метеоролог, из-за морозного воздуха образовались кристаллики, на которые и легла тень. По этой же причине утром горожане смогли увидеть гало вокруг солнца.

В ночь на 21 февраля температура воздуха в Петербурге опустилась до -20 градусов. Утром город накрыл густой туман. Морозы, которые продержатся как минимум еще до конца это недели, превратили городские пейзажи в настоящую зимнюю сказку, фотографиями которой делятся в соцсетях петербуржцы. В свою очередь, главный синоптик рассказал, когда в городе стоит ждать весны.