Фоторепортаж: целых три зимних солнца в небе над Петербургом

Жители Петербурга заметили редкий оптический феномен на небе – гало, светящееся кольцо вокруг солнца, которое возникает при отражении света ледяными кристаллами перистых облаков и туманов. Из-за этого может казаться, что в небе не одно, а целых три небесных светила.

В ночь на 21 февраля температура воздуха в Петербурге опустилась до -20 градусов. Утром город накрыл густой туман. Морозы, которые продержатся как минимум еще до конца это недели, превратили городские пейзажи в настоящую зимнюю сказку, фотографиями которой делятся в соцсетях петербуржцы. В свою очередь, главный синоптик Александр Колесов рассказал, когда в городе стоит ждать весны.