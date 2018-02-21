Как активист дошел до главы комитета по благоустройству и отстоял детскую горку в саду Петербурга?

Как еще можно улучшать свой район

Сейчас в движении пара десятков активистов. Для меня это волонтерская деятельность – у меня есть основная работа менеджером проектов в европейской компании, которая занимается сертификацией. 2018 год объявлен годом добровольца, и это мой личный вклад – показывать, что не нужно сдаваться после первого пинка от чиновника, а идти на него, как таран.

Все, что я делаю – пытаюсь решить проблемы среды, которая неудобна людям, в том числе моей семье. Я помогаю и своему сыну, который теперь может играть в парке у дома. Также я занимался вопросами установки оградок вокруг газонов, чтобы на них перестали парковаться, зеленых насаждений. Пески – сложный район, здесь много коммуналок, неблагополучного населения, и я делаю все возможное, чтобы мы жили не в руинах, а эта местность становилась менее маргинальной.

До 2016 года я занимался домом Станового (ул. Мытнинская, д. 5), в котором живу – это объект культурного наследия. Я привел его в порядок, раньше его фасад рушился, а парадные были разрисованы. Сейчас все отремонтировано, этого я требовал от чиновников. Я взял доходы здания, которые раньше падали в карманы непонятных лиц, под свой контроль, и теперь мы вместе с соседями тратим их на наши общие нужды.