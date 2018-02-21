Как активист дошел до главы комитета по благоустройству и отстоял детскую горку в саду Петербурга?
Один из создателей движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал нам, как они сначала построили ледяную горку в Овсянниковском саду, потом вместе с детьми ее отстояли, а сегодня добились установки деревянной – правда, для этого пришлось дойти до председателя комитета по благоустройству.
Как появилась горка
Овсянниковский сад был реконструирован в 2013 году, после чего из него исчезли и ледовый каток, и горки. Остались только металлические спортивные комплексы, на которых совершенно нечего делать. Дети перестали в него приходить — предпочитали сидеть дома, а не играть на свежем воздухе.
Поэтому я вышел с лопатой, накидал снег, который здесь и так лежал, залил парой ведер воды, и уже на следующий день все дети с окрестных домов рванули туда, потому что это же радость – наконец-то в парке им есть, чем заняться.
Как дети защитили горку от чиновников
Садово-парковое предприятие обиделось. У нас и так давно идет война – например, они пилят даже здоровые деревья, чему мы пытаемся противодействовать. Они создали какое-то левое обращение о том, что навален сугроб, горка незаконна. В то время по всему городу лежали огромные кучи снега, поэтому это выглядело особенно абсурдно. Мы усмехнулись, но на всякий случай я позвонил в комитет, сказал: «Ладно, если горка вам мешает, перенесите ее куда-нибудь на газон». Но чиновники решили, что очень крутые и все снесут. Они не ожидали, что когда приедут на тракторе, то встретят ярый отпор.
Когда техника только прибыла, мне написала жительница района, я в тот момент сидел на работе и ответил: «Ни в коем случае не отдавайте». Я был уверен, что благоразумие проявят родители, но реакция детей удивила даже меня. Раз уж они отстаивают свои интересы, значит, мы все делаем правильно, и гражданское общество встает с колен и учится бороться за свои права.
Почему пришлось обратиться к Владимиру Рублевскому
Мы использовали этот момент, не стали останавливаться, а построили еще одну ледяную горку. Бросили клич — откликнулись человек десять, которые нам активно помогали. В это же время мы записались на прием к председателю комитета по благоустройству Владимиру Рублевскому – это стандартная процедура, так может сделать любой горожанин. С сотрудниками низкого звена общаться невозможно совсем, поэтому приходится идти к самому высокому.
Ему мы объяснили, что ситуация нездоровая, из-за какой-то ерунды устроили скандал, который можно было бы решить мирно. Также мы с ним говорили про ледяной каток, который мы просим вернуть уже давно. До сих пор решения нет, палки нам в колеса вставляет Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Они считают, что катку здесь не место, хотя он заливался с советских времен до 2013 года. Рублевский пообещал нам решить проблему и, как вы видите, так и произошло – сегодня в саду появилась деревянная горка. Надеюсь, что это сооружение временное, и потом оно будет заменено на постоянное.
Почему комитеты не хотят, чтобы в саду были горки
Мы считаем, что нежелание заливать каток – это, возможно, некий лоббизм платных аналогов. Что касается горки: КГИОП погряз в бюрократических процедурах и охранных обязательствах. Вместо того, чтобы думать о людях, они беспокоятся о псевдозащите культурных объектов. Чтобы сохранить сад, хотят убрать из него вообще всех – и детей, и родителей. Чем меньше там будет людей, тем проще им будет соответствовать требованиям. Чиновники хотят, чтобы парк был стерильным.
Конечно, это неправильная позиция, дети должны проникаться любовью к городу, беречь его. И на примере поломок, которые могут произойти, понимать, что все это достается тяжелым трудом. Мне неясна их позиция, я считаю это безумием.
С чего началась деятельность по защите района
Группу «Центральный район за комфортную среду обитания» мы организовали осенью 2016 года, когда начали бороться с застройкой Мытного двора, который находится по соседству. Там были двухэтажные дореволюционные здания, которые неожиданно снесли и хотели запихнуть между двух парков 27-метровые дома. Это нас сплотило с жителями окрестных кварталов и постепенно мы начали решать вопросы не только борьбы с уплотнительными застройками.
Мы считаем, что нам нужно создать рекреационную зону наподобие Новой Голландии. Мы занялись созданием комфортной среды, потому что хотим, чтобы Пески стали удобнее для нас и наших детей, чтобы подрастающее поколение видело эту работу и понимало, что нужно вместе трудиться на благо города.
Как еще можно улучшать свой район
Сейчас в движении пара десятков активистов. Для меня это волонтерская деятельность – у меня есть основная работа менеджером проектов в европейской компании, которая занимается сертификацией. 2018 год объявлен годом добровольца, и это мой личный вклад – показывать, что не нужно сдаваться после первого пинка от чиновника, а идти на него, как таран.
Все, что я делаю – пытаюсь решить проблемы среды, которая неудобна людям, в том числе моей семье. Я помогаю и своему сыну, который теперь может играть в парке у дома. Также я занимался вопросами установки оградок вокруг газонов, чтобы на них перестали парковаться, зеленых насаждений. Пески – сложный район, здесь много коммуналок, неблагополучного населения, и я делаю все возможное, чтобы мы жили не в руинах, а эта местность становилась менее маргинальной.
До 2016 года я занимался домом Станового (ул. Мытнинская, д. 5), в котором живу – это объект культурного наследия. Я привел его в порядок, раньше его фасад рушился, а парадные были разрисованы. Сейчас все отремонтировано, этого я требовал от чиновников. Я взял доходы здания, которые раньше падали в карманы непонятных лиц, под свой контроль, и теперь мы вместе с соседями тратим их на наши общие нужды.
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