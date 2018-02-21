UPD: В Петербурге автомобиль заехал и прокатился по подземному переходу метро

В подземный переход на станции метро «Московская» заехал автомобиль. Более того, водитель решил прокатиться по нему, несмотря на то, что там были люди. Об этом пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».

 

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. Пользователи сети предположили, что водитель перепутал подземный паркинг с подземным переходом, либо просто «ищет славы в интернете». 

UPD: Водитель внедорожника, въехавшего в подземный переход на станции метро «Московская», хотел, по его собственным словам, проверить возможности машины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.


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