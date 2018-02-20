В Петербурге установили бюст Бориса Гребенщикова

В культурном центре «Сердце» на Биржевой линии установили бюст Бориса Гребенщикова. Об этом «Собака.ru» рассказал арт-директор заведения Леонид Новиков. Автором бюста является скульптор Александр Спиридонов из объединения Sculpt Art.

«Об идее установки бюста мы задумались еще год назад, — рассказывает Новиков. — Все любят БГ и мы решили восстановить историческую справедливость, „возвдвигнув“ бюст городского героя». По словам Новикова, центр пытался связаться с музыкантом, чтобы рассказать ему о событии. «БГ очень закрытый человек, но мы знаем точно, что несмотря на отсутствие реакции, он все видит и читает», — добавил Новиков.

Основатель «Аквариума» на прошлой неделе выпустил новый альбом «Время N», который является логическим продолжением его предыдущей пластинки «Соль», вышедшей в 2014 году. В январе музыкант открыл в Эрарте выставку своих работ «Азбука лунного света».