Фото дня: Петропавловский собор из снега во дворе петербургского дома
Во дворе дома у метро «Черная речка» появилась скульптура Петропавловского собора, сделанная из снега. Ее автором стал местный житель, который каждую зиму делает снежные фигуры в виде достопримечательностей Петербурга. До этого мужчина вылепил снежные фигуры Исаакиевского собора и яйца Фаберже.
Петропавловский собор в скульптуре в одном из дворов на Черной речке. Местный житель каждую зиму при подходящей погоде делает из снега достопримечательности города. В прошлом были и Исаакий, и яйцо Фаберже. Петропавловский собор решил вылепить, потому что на прошлой неделе был в крепости, вдохновился и вот результат. Говорит, раньше был водителем, а теперь на пенсии занимается творчеством. Кстати, работает он по памяти без изображения. Все архитектурные детали запоминает на экскурсии.
«Петропавловский собор решил вылепить, потому что на прошлой неделе автор был в крепости, вдохновился и вот результат. Говорит, раньше был водителем, а теперь на пенсии занимается творчеством. Кстати, работает он по памяти без изображения. Все архитектурные детали запоминает на экскурсии», — отметили в пресс-службе Петропавловской крепости.
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