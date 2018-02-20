Фото дня: Петропавловский собор из снега во дворе петербургского дома

«Петропавловский собор решил вылепить, потому что на прошлой неделе автор был в крепости, вдохновился и вот результат. Говорит, раньше был водителем, а теперь на пенсии занимается творчеством. Кстати, работает он по памяти без изображения. Все архитектурные детали запоминает на экскурсии», — отметили в пресс-службе Петропавловской крепости.