В Петербурге изобретателю оружия от сосуль заплатят миллион рублей

В Петербурге ищут изобретателя инновационного оружия против сосуль, которые висят на крышах зданий. Фонд поддержки и развития молодежных программ «Продвижение» объявил конкурс для ученых, инженеров и предпринимателей в возрасте не старше 35 лет и готов заплатить за разработку.

Кроме того, Фонд собирается наградить проекты по предотвращению появления наледи. Его руководитель Андрей Заикин напомнил, что наледь и сосульки на крышах Петербурга несут существенную угрозу для здоровья и жизней жителей города. «Нынешняя система уборки снега и удаления наледи устарела, и до сих пор никакого кардинального решения по этому вопросу предпринято не было», — цитирует Андрея Заикина издание «78».

Заикин уверен, что у молодежи есть больше шансов найти современное и эффективное средство для решения проблемы. С сосульками на крышах в городе безуспешно борются уже давно, но самыми креативными идеями в этой области прославилась бывший губернатор города Валентина Матвиенко.

В 2010 году, когда Петербургу пришлось столкнуться с одной из самых снежных зим, она призывала срезать сосули лазером, заявив, что сбивать их ломами — это каменный век. Как альтернативный вариант борьбы, градоначальник предлагала использовать при борьбе с ледяными сталактитами горячий пар. Позже в Смольном частично реализовали эту идею. Правда, вместо горячего пара использовали воздух, с помощи которого с крыш сдували снег, предотвращая появление сосуль.

Этой зимой в Петербурге зафиксировано уже две смерти, связанных с наледью на крышах. Сначала, 8 февраля, сосуля убила пенсионерку, которая ходила во двор на Васильевском острове кормить котов. Позднее, 17 февраля, на улице Марата погиб 42-летний мигрант, сбивавший наледь.

Ранее на официальном сайте администрации Петербурга разместили список домов с самыми опасными сосулями.

По материалам «ДП»

Фото: @goldfeinbakalov



