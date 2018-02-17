Особняк Кушелева-Безбородко перестроят к 2022 году
В адресную программу бюджета Петербурга на 2018 год внесены работы по проектированию переделки особняка Кушелева-Безбородко. В этом здании на Гагаринской улице ранее располагался Европейский Университет.
Особняк планируют приспособить для размещения там Академии цифровых технологий – учреждения дополнительного образования для детей и взрослых. Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Мовчан. Он также отметил, что все строительные работы в здании планируется завершить к 2022 году.
Напомним, Европейский Университет покинул особняк Кушелева-Безбородко после двухлетней борьбы. Преследование учебного заведения началось с заявления в прокуратуру Виталия Милонова, которого возмутил курс гендерных исследований – в его рамках шла речь и о выборе сексуальной ориентации. В январе 2017 ЕУ запретили принимать студентов, в марте лишили лицензии.
ВУЗ не оставляет попытки вернуть лицензию, студенты выходят на улицы с плакатами, а на митинге в его поддержку выступила кандидат в Президенты Ксения Собчак.
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