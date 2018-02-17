Особняк Кушелева-Безбородко перестроят к 2022 году

Особняк планируют приспособить для размещения там Академии цифровых технологий – учреждения дополнительного образования для детей и взрослых. Об этом рассказал вице-губернатор Сергей Мовчан. Он также отметил, что все строительные работы в здании планируется завершить к 2022 году.

Напомним, Европейский Университет покинул особняк Кушелева-Безбородко после двухлетней борьбы. Преследование учебного заведения началось с заявления в прокуратуру Виталия Милонова, которого возмутил курс гендерных исследований – в его рамках шла речь и о выборе сексуальной ориентации. В январе 2017 ЕУ запретили принимать студентов, в марте лишили лицензии.

ВУЗ не оставляет попытки вернуть лицензию, студенты выходят на улицы с плакатами, а на митинге в его поддержку выступила кандидат в Президенты Ксения Собчак.