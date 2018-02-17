Движение в Петербурге ограничат на нескольких участках

До 26 февраля закрыто движение по нечетной стороне площади культуры от ул. Бабушкина до ул. Ткачей также движение ограничат по улице Бабушкина до ул. Крупской.

До 3 марта движение на участке Прожекторной улицы от Морского до Константиновского проспектов будет закрыто. Движение по Морскому проспекту у Прожекторной улицы будет ограничено.

До 10 марта ограничено движение по набережной реки Карповки на участник от улицы Даля до Барочной.

До 23 марта закрыт перекресток улицы Седова и бульвара Красных зорь.

С 18 по 27 февраля закрыто движение по улице Малой Зеленимой в створе Корпусной улицы.

С 19 февраля по 25 марта будет закрыто движение по четной стороне бокового проезда Яхтенной улицы на участке от Богатырского проспекта до улицы.

А также 19 февраля по 20 марта ограничено движение у дома №80 по Дальневосточному проспекту.

По материалам «ДП».