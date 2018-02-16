В Петербурге появилась карта скверов, которые находятся на грани исчезновения

Движение «Красивый Петербург» создало интерактивную карту зеленых насаждений Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые находятся под угрозой застройки. На карте также обозначены городские территории, на которых, по мнению активистов, необходимо создать рекреационные зоны.

Все отмечено более 60 участков, большая часть из которых находится в Петербурге.

«Работа эта ведется уже на протяжении последних семи лет. Карта была сделана для того, чтобы наглядно можно было увидеть на территории города в каждом районе те парки, скверы зоны зеленых насаждений, которые находятся под угрозой и которые исчезают», — рассказал 78.ru координатор движения «Красивый Петербург», член «Зеленой коалиции» Роман Шайхайдаров.

По его словам, это посыл к органам власти с тем, чтобы прекратить любые посягательства на эти территории.