МЧС Петербурга предупредило о снегопаде и гололедице в выходные

В Петербурге в выходные будет идти снег, на дорогах — гололед, штормового ветра в городе не ожидается, сообщают в региональном ГУ МЧС. Спасатели просят водителей быть внимательнее и напоминают пешеходам об осторожности.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 и 18 февраля в Петербурге снег будет идти практически постоянно, небольшой — только местами. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха в эти выходные ночью −5...-7 гр., днем −1...-3 гр.

С понедельника похолодает до -5 градусов днем. За минувшую неделю с 5 по 11 февраля дорожные предприятия отработали почти 14 тысяч смен техники, что на 50 % больше, чем в среднем в неделю. С улиц города было вывезено более 373 тысяч м3 снега, всего с начала зимы — около 1,3 млн м3. С начала зимнего сезона в Петербурге выпало почти 1,5 метра снега, в том числе свыше 70 см — в февральские снегопады.

По материалам «ДП»

Фото: @hermitage_museum



