В центре Петербурга появился «дорожный знак» с хачапури по-аджарски

На углу Социалистической улицы и Загородного проспекта появился дорожный знак в виде хачапури по-аджарски с указанием расстояния до Грузии (2637,9 километра). Его установили организаторы фестиваля грузинской культуры «ГрузияPLAY».

По словам организаторов, этой акцией они хотели выразить любовь к Грузии и «оставить след в городской среде».

Фестиваль «ГрузияPLAY» пройдет в пространстве Artplay 17 и 18 февраля. На сцене выступят Mgzavrebi и Нино Катамадзе.