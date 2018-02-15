Крестный ход и Масленица ограничат движение транспорта в Петербурге

Масленичные мероприятия и Крестный ход изменят схему движения транспорта в Петербурге на этой неделе, сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Так, в связи с проведением Крестного хода с 23 часов 15 февраля до 13 часов 17 февраля будет запрещена парковка автомобилей по Миргородской улице от Полтавской до Харьковской улицы, по Харьковской улице от Миргородской до Тележной улицы, по Тележной улице от Харьковской улицы до Чернорецкого переулка, а также по площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к проспекту Обуховской Обороны в районе Надвратной церкви.

С 11 до 13 часов 17 февраля по этим улицам пройдет Крестный ход, и по мере его движения проезд транспорта здесь будут поэтапно закрывать. Праздник «Царскосельская Масленица» ограничит движение транспорта в Пушкинском районе Петербурга. С полуночи 17 февраля до 22 часов 18 февраля будет запрещено движение автомобилей по Магазейной и Пушкинской улицам на участке от Оранжерейной улицы до Леонтьевской улицы.

По материалам «ДП»