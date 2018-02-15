День святого Одиночества: пять типов людей, которые живут без отношений

Вечно ищущие

Активные пользователи всех существующих приложений для знакомств видят цель и идут к ней. Одиночество для них – проблема, которую нужно решать, будто это поиск работы или выбор холодильника. Неудивительно, если на свидании с персонажем этим самым холодильником вы себя и будете чувствовать: а у тебя вместительная камера? А размораживать надо? А как часто у тебя перегорает лампочка? Они необязательно ищут спутника на всю жизнь или собираются заводить детей, но уверены, что отношения должны быть у каждого, кому больше 16 – как личная банковская карточка (даже если она всегда пуста). Подобная бесстрастная прыть обычно распугивает даже самых отчаянных, поэтому в состоянии поиска эти люди нередко проводят долгие месяцы.

Свободолюбивые

«Я еще не готов к отношениям» – в 2018 году эту фразу имеют право произносить даже те, кто съехал от родителей в прошлом веке. Они тоже ходят на свидания, занимаются сексом и даже очаровываются кем-то, но как только им начинает казаться, что на них пытаются навесить ярлык «постоянного партнера», впадают в панику, граничащую с безумием. В попытке избавиться от неожиданно навалившейся ответственности, они начинают врать, прятаться и доказывать самим себе, что ничего серьезного на самом деле не произошло – с этим обычно неплохо помогает новая череда полуслучайных связей.

Привередливые

В любом претенденте эти люди начинают выискивать недостатки и (сюрприз!) находят, потому что если на свете и есть идеальный человек, то он слишком занят ракетами и страданием по Эмбер Херд. Все остальные регулярно глупо шутят, впадают в мелочность или гнев, а некоторые даже слушают группу Nickelback. Необязательно (хотя и возможно) это является следствием нарциссизма – зачем разменивать себя на проходные отношения, думают они. Несмотря на такую строгую и серьезную позицию, великая любовь к ним так и не приходит – а, может, они просто не замечают ее, потому что слишком заняты разглядыванием деталей.