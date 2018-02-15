День святого Одиночества: пять типов людей, которые живут без отношений
Если 14 февраля – День всех влюбленных, то 15 давно пора назначить днем всех одиночек. Они, наконец, расслабляются после переживаний, терзавших их с начала года: неужели и в это раз придется пересматривать «Вечное сияние чистого разума» и заливать слезами мороженое. У них снова появляются силы, ведь впереди есть целый год на то, чтобы все изменить. Мы решили разобраться, кто все эти люди.
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Кадр из фильма «Она» Спайка Джонза
Работящие
Они всегда знают, что ответить на вопрос «Кто подаст вам стакан воды в старости». Разумеется, прислуга, зачем тратить время на бессмысленные разговоры, робкие походы в кино и попытки понравиться тому, кто, вполне возможно, сбежит через пару недель. А если не сбежит, то обязательно будет требовать внимания, подарков, эмпатии и заинтересованности в его (ее) увлечениях – даже если это нудный венгерский артхаус или собирание метровых башен из «Лего». Как завещал Сергей Фаге (известный биохакер, любитель таблеток и самоназванный бог), сексом можно заниматься с моделями, а свое драгоценное время проводить за совершенствованием разума и тела и умножением капитала.
Травмированные
Юные Вертеры наших дней вполне могут быть людьми 30-ти, а то и 40-летними, бородатыми и успевшими обзавестись пивным животом, но от персонажа Гете у них все же кое-что осталось – мечтательный взгляд, направленный в туманную даль, благо в Петербурге их хватит на всех желающих и еще останется. За плечами у них до слез трогательная история героической любви, на которую можно списывать и неудачи, и ошибки. Иногда они пассивны: даже не пытаются познакомиться с кем-то, потому что уверены, что будет «уже не то», что такого подходящего, умного и интересного человека не найти. Собираются умереть с любимым именем на устах если не сегодня, так на днях, а потому не подпускают к себе никого даже на расстояние медленного танца в пионерском лагере. Есть и более опасный тип: все еще находясь одной ногой в старых чувствах, они пытаются ввязываться в новые отношения, но как только пик гормонального бума проходит, сравнивают нового возлюбленного с прежним, приходят к неутешительным выводам и стремительно ретируются в привычную обстановку – с письмами бывшему в духе «случайно недавно вспомнилось, как мы...», бокалом красного и каплями дождя, стекающими по стеклу.
Вечно ищущие
Активные пользователи всех существующих приложений для знакомств видят цель и идут к ней. Одиночество для них – проблема, которую нужно решать, будто это поиск работы или выбор холодильника. Неудивительно, если на свидании с персонажем этим самым холодильником вы себя и будете чувствовать: а у тебя вместительная камера? А размораживать надо? А как часто у тебя перегорает лампочка? Они необязательно ищут спутника на всю жизнь или собираются заводить детей, но уверены, что отношения должны быть у каждого, кому больше 16 – как личная банковская карточка (даже если она всегда пуста). Подобная бесстрастная прыть обычно распугивает даже самых отчаянных, поэтому в состоянии поиска эти люди нередко проводят долгие месяцы.
Свободолюбивые
«Я еще не готов к отношениям» – в 2018 году эту фразу имеют право произносить даже те, кто съехал от родителей в прошлом веке. Они тоже ходят на свидания, занимаются сексом и даже очаровываются кем-то, но как только им начинает казаться, что на них пытаются навесить ярлык «постоянного партнера», впадают в панику, граничащую с безумием. В попытке избавиться от неожиданно навалившейся ответственности, они начинают врать, прятаться и доказывать самим себе, что ничего серьезного на самом деле не произошло – с этим обычно неплохо помогает новая череда полуслучайных связей.
Привередливые
В любом претенденте эти люди начинают выискивать недостатки и (сюрприз!) находят, потому что если на свете и есть идеальный человек, то он слишком занят ракетами и страданием по Эмбер Херд. Все остальные регулярно глупо шутят, впадают в мелочность или гнев, а некоторые даже слушают группу Nickelback. Необязательно (хотя и возможно) это является следствием нарциссизма – зачем разменивать себя на проходные отношения, думают они. Несмотря на такую строгую и серьезную позицию, великая любовь к ним так и не приходит – а, может, они просто не замечают ее, потому что слишком заняты разглядыванием деталей.
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