В Петербурге зажгут Ростральные колонны в честь китайского Нового года
Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова зажгут в четверг, 15 февраля, по случаю празднования китайского Нового года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по внешним связям Смольного.
Торжественные мероприятия начнутся в 19:00 на сцене в Биржевом сквере. Сначала прозвучит символический удар в гонг, а потом состоится выступление творческих коллективов. Жители и гости Петербурга увидят "Шествие с Драконом", "Танец львов", номер "Встречаем веселый праздник Весны" и демонстрацию китайского ушу.
В церемонии зажжения огней на Ростральных колоннах и включения праздничной красной подсветки Дворцового моста поучаствуют консул Китайской Народной Республики Го Минь и глава администрации губернатора Петербурга Александр Говорунов.
Год желтой земляной собаки по китайскому календарю наступит 16 февраля. Сейчас в Китае год красного огненного петуха.
По материалам «ДП»
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