На Невском проспекте открыли самый большой коворкинг сети «Практик»

На Невском, 153 появилось флагманское и самое большое пространство сети коворкинг-центров «Практик». Пространство площадью 500 квадратных метров расположено на мансарде здания, в двух минутах от метро «Площадь Александра Невского».

«Наша команда старалась учесть все, что важно для работы и отдыха резидентов: функциональный авторский дизайн и грамотное зонирование пространства; конфигурацию кабинетов для рабочих групп и оборудование переговорных комнат», - рассказал гендиректор «Практика» Евгений Кулаков.

Подробнее о видах тарифов и условиях работы в пространстве можно узнать здесь.