Знакомьтесь, Наталья Солонцова – кондуктор автобуса №24 проводит пассажирам бесплатные экскурсии
На одном из самых красивых маршрутов общественного транспорта работает 54-летний кондуктор Наталья Константиновна Солонцова. Прямо во время продажи билетов она рассказывает пассажирам о городе, истории домов и мостов, мимо которых проезжает. Мы поговорили с женщиной о том, зачем ей это.
Как начала работать кондуктором
Я родилась и выросла в Ленинграде, получила педагогическое образование, много лет работала с детьми дошкольного возраста, в том числе с особенностями развития. Но у меня трое детей, один из которых инвалид, и воспитывала я их одна. Поэтому в какой-то момент пришлось думать, как начать зарабатывать больше. Так я оказалась в консалтинговой компании, и 11 лет была менеджером.
А потом выгорела – надоело сидеть в офисе, захотелось свободного полета. Я решила устроиться кондуктором. И вот работаю чуть больше года. Автобус – это движение и постоянный контакт с людьми. Когда общаешься в официальной обстановке, все надевают определенные маски, соблюдают ритуалы, поддерживают статусы. А когда спускаешься на ступень пониже, люди предстают с совсем другой стороны, мне это было интересно.
Как относятся к кондукторам в Петербурге
Сначала я была шокирована: не знала, что в нашем городе так неуважительно относятся к этой профессии. Но потом я поняла, что внутри каждого идет своя война, и обижаться на резкие выпады не стоит. Я начала улыбаться, желать пассажирам доброго утра, хорошего дня, и обстановка поменялась – люди стали приветливее в ответ.
В автобусе я сама себе хозяйка в том смысле, что сама организую рабочий процесс. За моей спиной никто не стоит, как я выстрою общение, так день у меня и пройдет. Это определенная свобода, мне это нравится.
Первые экскурсии
Через несколько месяцев попросила, чтобы меня поставили на 24-й маршрут, и весной мне пошли навстречу. Сначала я не решалась рассказывать: не знала, как воспримут, как будет звучать мой голос. Я всегда интересовалась историей города, но все-таки я не профессионал и экскурсий никогда не проводила.
Я перечитала книги: Пыляева, «Прогулки по Санкт-Петербургу», «Невский проспект» Гоголя – эта повесть мне особенно близка, в ней передана удивительная атмосфера. Восстановила знания и решила попробовать. Набрала воздуха в легкие и выдавила: «Мы с вами едем на одном из видовых маршрутов Петербурга. Мы проезжаем всю центральную магистраль города – Невский проспект. Глядя в окно, вы можете познакомиться со многими достопримечательностями». У всех был шок: «Кондуктор что-то рассказывает о городе?». Мне стало понятно, что людям это интересно, нужно. Я постепенно добавляла новую информацию, стала говорить не только про дома, но и, например, про то, что дорога была замощена только к концу XVIII века, плата за въезд взималась булыжниками, которые здесь же и укладывали, про реки и мосты.
Реакция пассажиров
Конечно, многие недоумевали. Но это оптимизация моей деятельности – от работы нужно получать удовольствие, а для этого важен микроклимат. Сейчас количество конфликтных ситуаций упало до минимума. Люди благодарят меня, дарят шоколадки, уходят с улыбкой, даже аплодируют. Эти ощущения никакие деньги не заменят.
Неприятных ситуаций у меня почти не было. Разве что, когда я сама допускала ляп. Несколько раз ко мне подходили профессиональные экскурсоводы или историки, деликатно поправляли, объясняли, бывало, что начинали рассказывать вместе со мной. Я им очень благодарна.
Прервали меня только один раз. Я говорила, что Казанский собор построен по типу римского храма Петра и Павла, и женщина-экскурсовод разозлилась: «Да-да, я каждый день это повторяю». Я ей ответила: «Я понимаю, вы устали, но представьте, если бы вас так перебили». Она сразу притихла и извинилась. Кто-то вступает в полемику: утверждает, например, что самый широкий мост города – Зеленый, а не Синий. Но все это без агрессии, петербуржцы любят беседовать о городе.
Я думаю, если бы в автобусах был включен громкоговоритель, то это не каждому нравилось, кого-то могло и раздражать. А я же рассказываю не постоянно, делаю паузы, чтобы билетики продавать. И все-таки, когда слышишь человека, воспринимаешь информацию лучше, чем если бы это была трансляция.
Любовь к Петербургу
Любовь к городу у меня проснулась, наверное, со времен последнего звонка, когда мы гуляли по дворам и маленьким улочкам, дышали ночным воздухом, катались на теплоходах, видели памятники, освещенные лампами. Конечно, все теперь поменялось. Но я проезжаю, например, место, где было кафе «Сайгон», и вспоминаю то, что было раньше. Эти места мне дороги, потому что те впечатления незабываемы.
С коллегами я свои экскурсии не обсуждаю. Знаю, что в городе есть еще одна такая кондукторша-экскурсовод, но я с ней не знакома. Однажды я лежала в больнице, и анестезиолог мне рассказал про нее, поделился, что это очень здорово, и он всегда, когда едет на работу, специально ждет ее. Я тогда обмолвилась, что тоже так делаю. Но вообще я не афиширую свою деятельность, не вижу в этом никакого подвига.
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