Знакомьтесь, Наталья Солонцова – кондуктор автобуса №24 проводит пассажирам бесплатные экскурсии

Как начала работать кондуктором

Я родилась и выросла в Ленинграде, получила педагогическое образование, много лет работала с детьми дошкольного возраста, в том числе с особенностями развития. Но у меня трое детей, один из которых инвалид, и воспитывала я их одна. Поэтому в какой-то момент пришлось думать, как начать зарабатывать больше. Так я оказалась в консалтинговой компании, и 11 лет была менеджером.

А потом выгорела – надоело сидеть в офисе, захотелось свободного полета. Я решила устроиться кондуктором. И вот работаю чуть больше года. Автобус – это движение и постоянный контакт с людьми. Когда общаешься в официальной обстановке, все надевают определенные маски, соблюдают ритуалы, поддерживают статусы. А когда спускаешься на ступень пониже, люди предстают с совсем другой стороны, мне это было интересно.

Как относятся к кондукторам в Петербурге

Сначала я была шокирована: не знала, что в нашем городе так неуважительно относятся к этой профессии. Но потом я поняла, что внутри каждого идет своя война, и обижаться на резкие выпады не стоит. Я начала улыбаться, желать пассажирам доброго утра, хорошего дня, и обстановка поменялась – люди стали приветливее в ответ.

В автобусе я сама себе хозяйка в том смысле, что сама организую рабочий процесс. За моей спиной никто не стоит, как я выстрою общение, так день у меня и пройдет. Это определенная свобода, мне это нравится.