В офисе «ВКонтакте» петербургский художник поместил «робота», который бесконечно листает соцсети
Уличный художник из Петербурга Hioshi установил в офисе «ВКонтакте» в доме Зингера кинетическую скульптуру Web Witness. Об этом он рассказал «Собака.ru». Его робот бесконечно листает ленту соцсетей в своем «смартфоне».
Конструкция с маятником находится в зале переговоров штаб-квартиры компании. Маятник приводит в движение указательный палец правой руки и робот листает ленту телефона.
«Арт-объект иллюстрирует развитие технологий: от простых маятниковых и шестерёночных механизмов до микропроцессоров, расположенных в миниатюрных сотовых телефонах, а также символизирует время, проведенное нами в социальных сетях. По задумке робот активно пользуется соцсетями только в то время, пока работает маятниковый механизм. В то время, как техника усложняется и процессы, вдыхающие в нее жизнь, становятся менее доступны для невооруженного глаза, мне хотелось бы напомнить об очаровании механики и винтажных шестерёночных механизмов, которые так приятно осязать и наблюдать за ходом их работы», — рассказал нам Hioshi.Ранее петербургский уличный художник разместил на набережной реки Фонтанки инсталляцию о тех, кто не успел приобрести биткоины, а в Прачечном переулке появилась скульптура, изображающая очередь к банкоматам.
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