В офисе «ВКонтакте» петербургский художник поместил «робота», который бесконечно листает соцсети

Конструкция с маятником находится в зале переговоров штаб-квартиры компании. Маятник приводит в движение указательный палец правой руки и робот листает ленту телефона.

«Арт-объект иллюстрирует развитие технологий: от простых маятниковых и шестерёночных механизмов до микропроцессоров, расположенных в миниатюрных сотовых телефонах, а также символизирует время, проведенное нами в социальных сетях. По задумке робот активно пользуется соцсетями только в то время, пока работает маятниковый механизм. В то время, как техника усложняется и процессы, вдыхающие в нее жизнь, становятся менее доступны для невооруженного глаза, мне хотелось бы напомнить об очаровании механики и винтажных шестерёночных механизмов, которые так приятно осязать и наблюдать за ходом их работы», — рассказал нам Hioshi.